«Автомобили года» в Португалии

Главный приз - трофей «Хрустальный руль» и звание Essilor Carro do Ano - завоевал автомобиль SeatIbiza. Это уже вторая победа SeatIbiza в 35 выпусках «Автомобиль года» в Португалии.

В финальном раунде голосования SeatIbiza отдали предпочтение - среди других шести финалистов - Citroën C3 Aircross, Hyundai Kauai, Kia Stinger, Skoda Kodiaq, Volkswagen T-Roc и Volvo XC60 - большинство членов жюри.

В ходе динамических тестов оценивались характеристики каждого кандидата в таких разнообразных областях, как дизайн, безопасность, комфорт, экологичность, возможность подключения различных устройств, дизайн и качество конструкции, технические характеристики, цена и потребление топлива.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ ЗВАНИЯ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА»

Лучший автомобиль для города: SeatIbiza - 1.0 TSIFR (115 HP)

Лучший семейный автомобиль: Hyundaii30 SW Style DCT 1.6 CRDi (110 л.с.)

Лучший автомобиль премиум-класса: BMW 520 D - седан - автоматическая коробка передач (190 л.с.)

Лучший SUV / кроссовер года: SkodaKodiaq - 2.0 TDIDSG (150 л.с.)

Лучший автомобиль для спорта/отдыха: HondaCivicTypeR 2.0 (320 л.с.)

Лучший экологический автомобиль года: KiaNiro 1.6 GDI 6DCTPHE