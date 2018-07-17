Автомобильное производство в Португалии - на полных парах

В июне с.г. в стране было произведено 27.467 автомобилей, что на 104,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Росту способствовало начало производства Volkswagen T-Roc на заводе в Палмеле и коммерческих автомобилей Citroën Berlingo и Peugeot Partner - в Мангуалде. По сравнению с июнем 2017 года в июне с.г. производство легковых пассажирских автомобилей увеличилось на 139,5%, а легковых коммерческих автомобилей - на 48,9%, что означает, соответственно, 21.051 и 5.933 единицы.

В первые шесть месяцев этого года общий объем автомобильного производства достиг 154.045 единиц. По сравнению с тем же периодом прошлого года темпы изменения составили +125,8% для легковых пассажирских транспортных средств (124.395 единиц), +19,4% - для легковых коммерческих автомобилей (27.019 автомобилей) и -28,1% для грузовых транспортных средств (2.631 единица).

Экспорт по-прежнему имеет решающее значение для автомобильной промышленности Португалии, поскольку 96,9% произведенных автомобилей предназначены для внешнего рынка. При этом Европа является ведущим рынком экспорта автомобилей отечественного производства с 91,4% проданных автомобилей. На Германию приходится 20,9% продаж, Францию - 14,7%, Испанию - 11,6%, Италию - 10,6%.