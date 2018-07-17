Автомобильное производство в Португалии - на полных парах

Вторник, 17 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Автомобильное производство в Португалии - на полных парах

Производство автомобилей в Португалии продолжает демонстрировать значительные темпы роста в годовом исчислении.

В июне с.г. в стране было произведено 27.467 автомобилей, что на 104,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Росту способствовало начало производства Volkswagen T-Roc на заводе в Палмеле и коммерческих автомобилей Citroën Berlingo и Peugeot Partner - в Мангуалде. По сравнению с июнем 2017 года в июне с.г. производство легковых пассажирских автомобилей увеличилось на 139,5%, а легковых коммерческих автомобилей - на 48,9%, что означает, соответственно, 21.051 и 5.933 единицы.

В первые шесть месяцев этого года общий объем автомобильного производства достиг 154.045 единиц. По сравнению с тем же периодом прошлого года темпы изменения составили +125,8% для легковых пассажирских транспортных средств (124.395 единиц), +19,4% - для легковых коммерческих автомобилей (27.019 автомобилей) и -28,1% для грузовых транспортных средств (2.631 единица).

Экспорт по-прежнему имеет решающее значение для автомобильной промышленности Португалии, поскольку 96,9% произведенных автомобилей предназначены для внешнего рынка. При этом Европа является ведущим рынком экспорта автомобилей отечественного производства с 91,4% проданных автомобилей. На Германию приходится 20,9% продаж, Францию - 14,7%, Испанию - 11,6%, Италию - 10,6%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Автомобильное производство в Португалии - на полных парах

      Производство автомобилей в Португалии продолжает демонстрировать значительные темпы роста в годовом исчислении.

      Подробнее

    • Самые богатые португальцы

      Журнал Forbes Portugal опубликовал в июльском/августовском выпуске список 45 самых богатых граждан Португалии. 

      Подробнее

    • Испанские депутаты призывают бороться с алкотуризмом

      Партия Ciudadanos призывает испанское правительство принять меры для борьбы с «пьяным туризмом».

      Подробнее

    • В Испании выпустили памятные банкноты 0 евро

      Изображения памятников испанского культурного наследия появились на банкнотах из коллекции Euro Souvenir 2018 года.

      Подробнее

    • Италия: 64-летний гонщик выйдет на старт марафона

      В конце июля ему предстоит участие в суточном марафоне.

      Подробнее

    • Итальянский художник «нарисовал» Кубок мира на поле‍

      Итальянский художник с помощью трактора «нарисовал» Кубок мира на поле‍.

      Подробнее

    • Туристов застали за воровством кирпичей в концлагере

      Двое туристов из Венгрии попытались стащить кирпичи из стен крематория в музее, расположенном на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим.

      Подробнее

    • Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме

      Модель вышла на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка, на показе купальников во Флориде, США.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda