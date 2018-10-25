Автору худшей песни года запретили петь

Четверг, 25 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Автору худшей песни года запретили петь

Американский певец Джастин Тимберлейк перенес выступление из-за болезни.

Исполнитель уточнил, что петь ему запретили врачи.

«Мои связки серьезно повреждены. Но я вам это компенсирую, и новое шоу состоится в мой день рождения, 31 января», — написал Тимберлейк. Он также извинился перед поклонниками.

В январе Тимберлейк опубликовал клип на трек Supplies. Критики The Independent сразу окрестили творение «худшим музыкальным видео года». Эксперты заявили, что нелепый текст прошел бы мимо слушателей, если бы не ужасное видео на него.

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