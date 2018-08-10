Авторынок Италии в июле вернулся к росту
Согласно предоставленных данных от ассоциации автопроизводителей Италии (ANFIA), местный авторынок наконец-таки показал в июле рост на 4,4%.
В обсуждаемом периоде было реализовано 152393 автомобиля. По периоду январь-июль итальянский авторынок продемонстрировал пусть небольшой, но все же спад (-0,7%). Общее число проданных за это время автомобилей составило 1273730 экземпляров.
По имеющимся данным, наиболее востребован в Италии автобренд Fiat. В июле таких автомобилей приобрело 26537 итальянских автолюбителей (-10,1%).
Автобренд Volkswagen на второй ступени с показателем 12885 автомобилей (+35,9%), пишет car.ru.
Номер три в рейтинге - французский автобренд Renault. Машины с таким логотипом стали достоянием 11109 автолюбителей из Италии (+38,2%).
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