Авторынок Италии в июле вернулся к росту

В обсуждаемом периоде было реализовано 152393 автомобиля. По периоду январь-июль итальянский авторынок продемонстрировал пусть небольшой, но все же спад (-0,7%). Общее число проданных за это время автомобилей составило 1273730 экземпляров.

По имеющимся данным, наиболее востребован в Италии автобренд Fiat. В июле таких автомобилей приобрело 26537 итальянских автолюбителей (-10,1%).

Автобренд Volkswagen на второй ступени с показателем 12885 автомобилей (+35,9%), пишет car.ru.

Номер три в рейтинге - французский автобренд Renault. Машины с таким логотипом стали достоянием 11109 автолюбителей из Италии (+38,2%).