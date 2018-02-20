Азартные онлайн-игры принесли Португалии 122,6 млн евро за год

Цифры, выпущенные регулирующим органом SRIJ, показывают, что семь лицензированных онлайн-операторов получили комбинированный доход в размере 36,5 млн евро за три месяца, закончившихся 31 декабря 2017 года. Это на 10 млн евро выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7 млн евро больше, чем в третьем квартале 2017 года, пишет championat.com.

На футбол приходилось более трех четвертей спортивных ставок за весь 2017 год. В тройку также вошли теннис (12,4%) и баскетбол (8,5%). Общий доход букмекерского сегмента в 2017 году составил 68,1 млн евро, или 55,5% от общего объема рынка.