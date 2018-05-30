Балотелли хочет вернуться в чемпионат Италии

По данным La Gazzetta dello Sport, у 27-летнего форварда есть предложения от «Марселя», «Арсенала» и дортмундской «Боруссии», однако итальянец не заинтересован в этих вариантах и рассмотрит возможность вернуться в Серию А.

Отмечается, что на родине на него претендуют «Рома», «Наполи», «Дженоа» и «Парма». В чемпионате Италии Балотелли ранее выступал за «Интернационале» и «Милан», пишет gazeta.ru.

В минувшем сезоне он провел 38 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал две голевые передачи.