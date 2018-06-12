Балотелли может стать лидером сборной Италии

Вторник, 12 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Балотелли может стать лидером сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что Марио Балотелли может стать одним из лидеров национальной команды.

- Безусловно, мне нравится Балотелли. Но его возвращение в национальную сборную основано исключительно на спортивном принципе. Марио всего 27 лет, и у него еще предостаточно времени, чтобы достичь всего, что он захочет. Помимо физических и технических данных у него теперь есть опыт, пишет sovsport.ru.

Марио прибавил во всех отношениях. Учитывая то, что сборная Италии утратила ядро, которое до матчей со Швецией удерживало команду на плаву, мне нужны новые лидеры. Возраст Марио и его технические данные позволяют ему стать лидером команды. И к счастью, не ему одному, - приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на издание GQ.

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