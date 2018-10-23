Bankia продает 1200 квартир в Испании по цене до 75 тысяч евро

Вторник, 23 Октябрь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Bankia продает 1200 квартир в Испании по цене до 75 тысяч евро

Банк Bankia и агентство недвижимости Haya Real Estate выставили на продажу более 2000 объектов со скидками до 40%.

Предложение включает 1200 жилых помещений, а также гаражи, склады, земельные участки, промышленные, торговые и офисные помещения. В агентстве заверяют, что жилье можно купить менее чем за 75 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Акция Campaña Fin de Año будет действовать до 30 ноября.

Больше всего предложений сконцентрировано в Валенсийском сообществе и Мурсии – по 500 в каждом регионе, а также в Каталонии (390), Андалусии (320) и Кастилии-Ла-Манче (120). Скидки распространяются только на вторичный рынок.

Информацию об объектах и их характеристиках можно найти на сайте агентства Haya Real Estate, которое также координирует визиты.

Bankia обещает заинтересовавшимся выгодные условия кредитования, без приобретения дополнительных продуктов и комиссий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • «Портрет Португалии в Европе-2018»

      Исследование под этим названием подготовлено компанией Portadata, входящей в Фонд Франсишку Мануэл душ Сантуш, и представлено в Брюсселе.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду назвал себя счастливым

      Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что его адвокаты уверены в победе в деле об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

      Подробнее

    • Bankia продает 1200 квартир в Испании по цене до 75 тысяч евро

      Банк Bankia и агентство недвижимости Haya Real Estate выставили на продажу более 2000 объектов со скидками до 40%.

      Подробнее

    • 15% жилья в Испании покупают иностранцы

      На иностранцев приходится 15% от общего числа сделок купли-продажи жилой недвижимости в Испании.

      Подробнее

    • Джильберто Бенеттон‍ умер в Италии

      Один из основателей итальянской Benetton Group Джильберто Бенеттон умер на 78-м году жизни.

      Подробнее

    • Италия: стритфуд-фестиваль пройдет в Риме

      С 29 октября до 6 января в парке развлечений Luneur пройдет фестиваль уличной еды.

      Подробнее

    • Невеста отменила свадьбу и подарила ее незнакомцам

      В США невеста, отменившая свадьбу, пожертвовала незнакомцам свою церемонию.

      Подробнее

    • Семья 14 лет ходила скорбеть не на ту могилу

      Жительница Великобритании Кэтрин Квик спустя 14 лет после похорон своей бабушки выяснила, что останки захоронили не в той могиле.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья