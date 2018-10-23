Bankia продает 1200 квартир в Испании по цене до 75 тысяч евро

Предложение включает 1200 жилых помещений, а также гаражи, склады, земельные участки, промышленные, торговые и офисные помещения. В агентстве заверяют, что жилье можно купить менее чем за 75 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Акция Campaña Fin de Año будет действовать до 30 ноября.

Больше всего предложений сконцентрировано в Валенсийском сообществе и Мурсии – по 500 в каждом регионе, а также в Каталонии (390), Андалусии (320) и Кастилии-Ла-Манче (120). Скидки распространяются только на вторичный рынок.

Информацию об объектах и их характеристиках можно найти на сайте агентства Haya Real Estate, которое также координирует визиты.

Bankia обещает заинтересовавшимся выгодные условия кредитования, без приобретения дополнительных продуктов и комиссий.