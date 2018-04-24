Banksy добрался до Испании?

Вторник, 24 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Banksy добрался до Испании?

Жители Ферроля (Ла-Корунья) обнаружили на стене одного из зданий граффити, которое предположительно создал британский уличный художник Banksy.

На протяжении нескольких лет эту стену берегли для Banksy по инициативе проекта Meninas de Canido. Фестиваль проводится в целях продвижения района Канидо, и в рамках этого мероприятия на улицах города появились десятки интерпретаций «Менин» Диего Веласкеса, пишет noticia.ru.

На новом граффити, расположившемся рядом с надписью «Зарезервировано для Banksy», изображены два сотрудника Гражданской гвардии, застывшие в поцелуе. Рисунок сопровождается подписью скандального граффитиста, однако подлинность работы не установлена.

Авторы проекта в Ферроле сообщили, что несколько месяцев назад они отправили Banksy по электронной почте координаты зарезервированного для него места. Если авторство подтвердится, то рисунок будет считаться первой работой британского стрит-арт художника в Испании. Ранее граффити в Сан-Себастьяне, которое также приписывали Banksy, было ликвидировано, поскольку авторство не подтвердилось.

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