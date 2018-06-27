Барселона и Каталония - лидеры по числу создаваемых компаний

На их долю приходится почти 25% от общего числа новых коммерческих организаций, открывающихся в стране. Это число составляет 90 тысяч в год, что примерно в 65 раз меньше, чем в США. Если же принимать в расчет численность населения, то соотношение между США и Испанией по данному показателю будет 9:1, пишет espanarusa.com.

Такое соотношение объясняется сразу несколькими факторами, из которых, в первую очередь, следует отметить более развитую культуру предпринимательства, простоту и быстроту процесса открытия и регистрации новой компании и готовность жителей США идти на риск, а также долго и упорно работать для достижения «американской мечты».

Тем не менее у Барселоны есть все шансы стать одним из ведущих европейских центров по ведению бизнеса. Как считают эксперты в области предпринимательской деятельности, для этого в краткосрочной перспективе следует создать всю необходимую инфраструктуру для привлечения бизнесменов – в том числе и иностранных, а также облегчить доступ к финансированию их деятельности. Кроме того, в дальнейшем нужно наладить информационное сотрудничество с политиками и руководителями успешных компаний, чтобы те на своем примере продемонстрировали все возможности открытия собственного дела и его последующего развития.