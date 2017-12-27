Барселона лидирует в Испании по объему инвестиций в стартапы

По данным портала Dealroom.co, в сумме барселонские стартапы получили 477 миллионов евро инвестиций, что почти в два раза больше, чем в 2016 году. Таким образом, столица Каталонии обогнала по этому показателю Кэмбридж (466 млн евро), Амстердам (313 млн евро) и Дублин (291 млн евро). В Европе Барселона уступает лишь таким гигантам, как Лондон (5,3 млрд евро), Берлин (1,7 млрд евро) и Париж (1,3 млрд евро), передает noticia.ru.

По мнению экспертов, высокий уровень роста по инвестициям в стартапы в сфере технологий повышает привлекательность Барселоны для профессионалов европейского и мирового уровня.

В уходящем году на долю Барселоны году пришлось 52% всех инвестиций в испанские молодые компании. Также отмечается, что столица Каталонии всегда лидировала в масштабах страны по количеству стартапов, и кроме того, в Барселоне сконцентрированы самые крупные проекты.