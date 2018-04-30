«Барселона» стала 25-кратным чемпионом Испании по футболу

Встреча в воскресенье в Ла-Корунье завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Лионель Месси (38, 82, 85), еще один гол провел Филиппе Коутиньо (7). У «Депортиво» мячи забили Лукас Перес (40) и Эмре Чолак (64), пишет newsru.com.

«Барселона» набрала 86 очков в 34 матчах, а идущий вторым мадридский «Атлетико» в оставшихся играх сможет добраться максимум до отметки 84 балла.

Завоеванный титул стал для «Барселоны» 25-м в истории чемпионата Испании, по количеству побед в примере лидирует мадридский «Реал» (33), который в нынешнем первенство идет третьим.

«Барселона» стала чемпионом в седьмой из последних десяти сезонов не проигрывает на протяжении 41 матча подряд (32 победы и 9 ничьих) в первенстве Испании.

Также команда установила рекорд, став единственным клубом в истории чемпионата Испании, который 34 матча подряд в одном сезоне закончил без поражений.