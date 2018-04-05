Баскетболист сыграл две минуты и заработал миллион долларов

Четверг, 05 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Баскетболист сыграл две минуты и заработал миллион долларов

Канадский нападающий клуба «Майами Хит» Келли Олиник за две минуты матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты Хокс» заработал миллион долларов.

Контракт баскетболиста предусматривал денежный бонус в размере миллиона долларов, если Олиник сыграет за сезон 1700 минут. Для достижения данной отметки форварду оставалось сыграть две минуты, что он и сделал.

«Ужин, напитки, пиво - все за его счет. Я посмотрю, смогу ли я получить билеты на спектакль. Все это за его счtт. Я собираюсь выставить ему счет за все», - заявил после матча главный тренер «Хитс» Эрик Споэльстра.

Всего Олиник провел на паркете 22 минуты и набрал 19 очков в матче против «Атланты». «Хитс» выиграл со счетом 115:86.

26-летний баскетболист подписал четырехлетний контракт с «Майами» прошлым летом. Он рассчитан на 50 миллионов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: что бывает за неуплату штрафа на транспорте

      С 2014 года за сбор штрафов на общественном транспорте стали отвечать налоговые органы.

      Подробнее

    • Португалия: Débitos diretos: будьте внимательны!

      Количество жалоб, связанных с прямым снятием со счета и полученных Portal da Queixa Центробанка, значительно возросло: с 845 в 2016 году до 1.612 в 2017-м, т.е. на 91%.

      Подробнее

    • Испания: на вокзале Аликанте появится трансфер до пляжа Albir

      Железнодорожная станция Renfe в Аликанте запускает новую услугу - прямой трансфер до пляжа Albir в Альфас-дель-Пи.

      Подробнее

    • Испания: Iberia Express отмечает шестилетие распродажей авиабилетов

      Iberia Express предлагает скидки до 40% на всех направлениях по случаю шестилетия с момента создания авиакомпании.

      Подробнее

    • Фестиваль лучших итальянских вин-2018 в США

      Джеймс Саклинг - один из наиболее авторитетных на данный момент винных критиков.

      Подробнее

    • «Демократическая партия» Италии уходит в оппозицию

      Руководство партии не видит возможности сотрудничества с правыми силами, победившими на парламентских выборах.

      Подробнее

    • Баскетболист сыграл две минуты и заработал миллион долларов

      Канадский нападающий клуба «Майами Хит» Келли Олиник за две минуты матча регулярного чемпионата НБА против «Атланты Хокс» заработал миллион долларов.

      Подробнее

    • Facebook признал утечку данных 90 миллионов пользователей

      Компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей Facebook.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!