Бедных итальянцев становится все больше

Также там указано, что уровень образованности «как правило, наследуется» от родителей к детям и дальше, пишет napoli1.com.

На сегодня число «абсолютно бедных» граждан Италии составляет 5 млн 58 тысяч и оно продолжает увеличиваться. Такую информацию представила благотворительная организация «Каритас» в докладе, посвященному Всемирному дню борьбы с бедностью, который ежегодно отмечается 17 октября.