Бедных итальянцев становится все больше

Пятница, 19 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Бедных итальянцев становится все больше

В докладе «Каритас» идет речь о том, что бедность и уровень образования взаимосвязаны.

Также там указано, что уровень образованности «как правило, наследуется» от родителей к детям и дальше, пишет napoli1.com.

На сегодня число «абсолютно бедных» граждан Италии составляет 5 млн 58 тысяч и оно продолжает увеличиваться. Такую информацию представила благотворительная организация «Каритас» в докладе, посвященному Всемирному дню борьбы с бедностью, который ежегодно отмечается 17 октября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Самая большая солнечная электростанция открыта в Португалии

      Возле небольшого португальского города Орика заработала самая крупная в Европе солнечная электростанция.

      Подробнее

    • Португальца убили в Йоханнесбурге

      Инцидент произошел примерно в 9:30 утра.

      Подробнее

    • Испания: в Caixaforum открылась выставка «Фараон. Король Египта»

      В выставочном центре Caixaforum в Мадриде до 20 января можно будет посетить выставку «Фараон. Король Египта».

      Подробнее

    • Испания: скоро магазин Ikea появится в центре Барселоны

      Барселона станет одним из 30 городов, в центре которого появится новый магазин торговой сети Ikea.

      Подробнее

    • Почти половина итальянцев испытывают страх на улицах

      В большей мере итальянцы боятся кражей и грабежей, насилия, домогательств и проявления агрессивного поведения.

      Подробнее

    • Бедных итальянцев становится все больше

      В докладе «Каритас» идет речь о том, что бедность и уровень образования взаимосвязаны.

      Подробнее

    • Керченский стрелок-подросток мечтал о славе убийц из "Колумбайна"

      Случившееся в Керчи повлекло за собой "самые многочисленные жертвы при каком-либо насильственном преступлении в школе в России со времен теракта в Беслане".

      Подробнее

    • Джастин Бибер тайно женился

      24-летняя поп-звезда Джастин Бибер и его девушка, 21-летняя модель Хейли Болдуин тайно поженились.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья