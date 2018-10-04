Бедный уборщик нашел набитый деньгами пакет и вернул его владельцу

Четверг, 04 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бедный уборщик нашел набитый деньгами пакет и вернул его владельцу

В Китае уличный уборщик вернул владельцу найденные в мусоре 150 тысяч юаней (около 1,4 миллиона рублей) и отказался принимать вознаграждение.

Ли Ман обнаружил пакет с деньгами утром во время уборки одной из улиц в округе Хайкоу на острове Хайнань. Находка была подозрительно тяжелой, и уборщик решился открыть ее. Внутри находились банкноты по 100 юаней.

«Я подумал, что, должно быть, кто-то обронил пакет и сейчас очень переживает по этому поводу. Я должен был вернуть его владельцу», — рассказал мужчина.

Он отнес сверток в полицию, где сотрудники начали расследование, основываясь на данных из квитанций, которые лежали с деньгами. Оказалось, что крупная сумма принадлежала местному бизнесмену. На поиск и возврат потерянного у полиции ушло менее двух часов.

Оказалось, что наличные выкинул один из уборщиков в компании бизнесмена, приняв их за мусор. Владелец денег предложил Ли Ману в качестве награды 20 тысяч юаней (около 192 тысяч рублей), что равняется среднему годовому жалованью уборщика. Мужчина предпочел не принимать деньги, поскольку был уверен, что сделал то, что должен был.

История быстро набрала популярность в социальных сетях, и Ли Мана окрестили «благородным рабочим». Помимо восхищения, многие обратили внимание, что уборщик получает крайне низкую зарплату: средний заработок в провинции как минимум в два раза больше — около 45,5 тысячи юаней в год (439,5 тысячи рублей).

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