Бегемот насмерть загрыз назойливого туриста

Как сообщает местное издание The Star, животное насмерть загрызло путешественника.

Инцидент произошел около озера Найваша на юго-западе страны. 66-летний китаец Чан Мин Чуан (Chang Ming Chuang) вместе со своими друзьями снимал животных возле отеля, когда один из бегемотов напал на него и укусил в грудь. Истекающего кровью мужчину немедленно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти. Его друг, 62-летний У Пэн Тэ (Wu Peng Te), отделался неглубокими порезами.

Свидетель происшествия Джеймс Омолло (James Omollo) отметил, что Чан слишком близко подошел к животному, и это, вероятнее всего, стало причиной нападения. Председатель Ассоциации лодочников озера Найваша Дэвид Кило (David Kilo) добавил, что поднявшийся уровень воды также способствует агрессивному поведению бегемотов, так как им приходится вылезать на берег в поисках пищи.

Сотрудники природоохранной службы разыскивают гиппопотама-убийцу.

Чан стал шестым погибшим из-за нападения бегемота на озере Найваша с начала года.