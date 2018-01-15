Беглый леопард пять дней бесчинствовал в британской деревне

Хищник содержался у жителя деревни Грит-Треверран и сбежал во время наводнения. Специалист по отлову заверил, что беглец далеко не уйдет и в итоге вернется к другому леопарду, который остался в зверинце. «Однако тот поступил совершенно иначе», - утверждает сосед владельца животного.

Леопард несколько дней скрывался в полях, где, по словам местных жителей, играют дети. Он ночевал в амбаре и охотился на пасущихся в окрестностях овец. На пятый день зверь попал в одну из лисьих ловушек, которые выставил фермер. Его поймали примерно в полутора километрах от зверинца.

Двенадцать лет назад владелец леопарда через суд добился права держать хищников в саду своего лондонского дома. После переезда в Корнуолл он оформил лицензию, которая необходима для содержания опасных диких животных.

Дымчатые леопарды обитают в Юго-Восточной Азии - от южного Китая до Малакки и от восточных Гималаев до Вьетнама. По размерам они сопоставимы с обыкновенной рысью. Длина туловища составляет до 100 сантиметров, вес - до 21 килограмма. Длина клыков достигает 3,5 сантиметров.