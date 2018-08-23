Бен Аффлек отправился лечиться от алкоголизма

Он, вероятно, проведет там много времени, сообщает портал TMZ.

Как отмечает издание, Аффлек принял решение под влиянием супруги — актрисы Дженнифер Гарнер. По данным источника, она увидела в интернете фото мужа, на которых он держит коробки с бутылками пива и ликера. После этого Гарнер уговорила Аффлека поехать в клинику.

Портал уточняет, что актеры официально не разведены, хотя документы на развод подавали. Гарнер и Аффлек продолжают близко общаться и воспитывать троих детей.

Актер и раньше проходил курс лечения от алкоголизма. Об этом он рассказывал в 2017 году.

Аффлек снялся в таких фильмах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси», а также исполнил роль Бэтмена в нескольких картинах по комиксам DC.