«Бенфика» сенсационно уступила «Тонделе» в чемпионате Португалии

Понедельник, 30 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

«Бенфика» сенсационно уступила «Тонделе» в чемпионате Португалии

Лиссабонская «Бенфика» сенсационно проиграла «Тонделе» в матче 32-го тура чемпионата Португалии со счетом 2:3.

«Бенфика» сохранила второе место в турнирной таблице чемпионата с 77 очками.

Лидирующую позицию занимает «Порту» с 79 очками.

В следующем туре «Спортинг» на домашнем стадионе сыграет с «Бенфикой» в матче за попадание в Лигу чемпионов, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что лиссабонцы подозреваются в махинациях с результатами игр, прокуратура подвергнет расследованию 163 матча «Бенфики» в чемпионате Португалии с сезона 2013/14, после которого «орлы» четырежды становились победителями Лиги Нош

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