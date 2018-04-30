«Бенфика» сенсационно уступила «Тонделе» в чемпионате Португалии

«Бенфика» сохранила второе место в турнирной таблице чемпионата с 77 очками.

Лидирующую позицию занимает «Порту» с 79 очками.

В следующем туре «Спортинг» на домашнем стадионе сыграет с «Бенфикой» в матче за попадание в Лигу чемпионов, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что лиссабонцы подозреваются в махинациях с результатами игр, прокуратура подвергнет расследованию 163 матча «Бенфики» в чемпионате Португалии с сезона 2013/14, после которого «орлы» четырежды становились победителями Лиги Нош