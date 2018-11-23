"Бенфика" вышла в 1/8 финала Кубка Португалии

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Футболисты "Бенфики" одержали победу над "Арокой", выступающей во втором по силе дивизионе чемпионата страны, в 1/16 финала Кубка Португалии и вышли в следующую стадию турнира.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На гол Андре Букия (19-я минута) у гостей "орлы" ответили точными ударами Жонаса (42) и Рафаэля Силвы (90+3), пишет РИА Новости.

Следующий соперник "Бенфики" в Кубке Португалии станет известен позднее.

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