"Бенфика" вышла в 1/8 финала Кубка Португалии

Встреча, состоявшаяся в четверг в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На гол Андре Букия (19-я минута) у гостей "орлы" ответили точными ударами Жонаса (42) и Рафаэля Силвы (90+3), пишет РИА Новости.

Следующий соперник "Бенфики" в Кубке Португалии станет известен позднее.