Береговая охрана Италии спасла 1,4 тысячи мигрантов

Среда, 17 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Береговая охрана Италии спасла 1,4 тысячи мигрантов

В ходе 11 операций в Средиземном море в Сицилийском проливе были спасены около 1,4 тысячи мигрантов.

Такие данные сообщили представители Службы береговой охраны Италии.

В операциях были задействованы береговая охрана Италии, сотрудники миссии EC Eunvaformed и члены одной неправительственной организации. Они спасли людей с семи катеров и четырех лодок, терпящих бедствие, напоминает ТАСС. Мигранты пытались добраться до берегов Италии из Ливии. Сроки проведения операций не уточнялись, пишет vesti.ru.

В 2016 году на Апеннины из Ливии преимущественно по морю прибыло рекордное число мигрантов - 181 тысяча. Благодаря соглашениям с ливийской стороной, заключенным в 2017 году, поток мигрантов удалось сократить более чем на 30 процентов. В результате в 2017 году в Италию прибыли чуть меньше 120 тысяч мигрантов.

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