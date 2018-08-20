Беременная велосипедистка похвасталась поездкой до роддома

«Прекрасное воскресное утро для поездки на велосипеде в больницу для того, чтобы наконец родить ребенка. Наконец-то этот момент настал, пожелайте мне удачи!» — написала 19 августа Джентер в Instagram. Она уточнила, что выбрала велосипед в качества транспорта, потому что в автомобиле не хватало места для «группы поддержки». По ее словам, поездка отлично подняла ей настроение перед родами.

38-летняя депутат партии «Зеленых» известна на родине как страстная велосипедистка. Более того, Джентер исполняет обязанности помощника министра транспорта по совместительству с основной работой. По информации издания, поездка не была вредной или сложной для беременной женщины. Большая часть маршрута пролегала по дороге под гору, к тому же будущие родители выбрали велосипеды с электромотором. Политик пошутила, что если бы она чаще каталась на велосипеде последние недели беременности, то ее роды прошли бы раньше.