Беременная велосипедистка похвасталась поездкой до роддома

Понедельник, 20 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Беременная велосипедистка похвасталась поездкой до роддома

Министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер (Julie Anne Genter) доехала до роддома на велосипеде вместе с мужем.

«Прекрасное воскресное утро для поездки на велосипеде в больницу для того, чтобы наконец родить ребенка. Наконец-то этот момент настал, пожелайте мне удачи!» — написала 19 августа Джентер в Instagram. Она уточнила, что выбрала велосипед в качества транспорта, потому что в автомобиле не хватало места для «группы поддержки». По ее словам, поездка отлично подняла ей настроение перед родами.

38-летняя депутат партии «Зеленых» известна на родине как страстная велосипедистка. Более того, Джентер исполняет обязанности помощника министра транспорта по совместительству с основной работой. По информации издания, поездка не была вредной или сложной для беременной женщины. Большая часть маршрута пролегала по дороге под гору, к тому же будущие родители выбрали велосипеды с электромотором. Политик пошутила, что если бы она чаще каталась на велосипеде последние недели беременности, то ее роды прошли бы раньше.

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