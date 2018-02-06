Берлускони обещает выслать всех мигрантов из Италии

В интервью итальянскому телевидению господин Берлускони заявил, что 600 тыс. нелегальных мигрантов - «готовые преступники», против которых нужно предпринимать меры, пишет regnum.ru.

Берлускони пообещал, что его партия «Вперед, Италия» в случае победы на выборах будет добиваться изгнания всех нелегальных мигрантов с Апеннинского полуострова.

Напомним, партия Берлускони «Вперед, Италия» намерена идти на мартовские парламентские выборы в Италии с правой «Лигой Севера» и «Братьями Италии».

Проблема миграции из Африки и с Ближнего Востока является для Италии достаточно острой - в последние годы именно средиземноморский маршрут из Ливии в Италию является основным для поступления беженцев в страны ЕС.