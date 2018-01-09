Берлускони призвал Италию не отказываться от евро

В то же время лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини посылает противоречивые сигналы относительно евро, с которым, по мнению многих итальянцев, связан спад экономики страны. Сальвини высмеял предложение партии «Движение пяти звезд» провести референдум об отказе от евро, однако на прошлой неделе пообещал исправить «ошибку», связанную с единой европейской валютой, пишет banki.ru.

Берлускони, который надеется по итогам мартовских выборов привести к власти правоцентристов, поддержал подход главы Европейского центробанка Марио Драги в отношении евро.

«Сальвини больше не считает, что мы должны отказаться от евро», - сказал Берлускони.

«Он понял, что это будет непосильно для нашей экономики».

Правоцентристская партия Берлускони «Вперед, Италия», антимигрантская «Лига Севера» и еще одна ультраправая партия – «Братья Италии» - как ожидается, одержат победу на выборах 4 марта, но не наберут абсолютного большинства.

Отношение к евро - важный вопрос в ходе предвыборной кампании, и перспектива того, что евроскептики могут попытаться добиться возврата Италии к национальной валюте, встревожила рынки.

Берлускони и ряд других политиков говорят, что при переходе Италии на евро был установлен слишком высокий обменный курс к итальянской лире.