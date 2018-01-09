Берлускони призвал Италию не отказываться от евро

Вторник, 09 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Берлускони призвал Италию не отказываться от евро

Сильвио Берлускони во вторник сказал, что страна не должна отказываться от евро и что партия «Лига Севера» согласна, что подобный шаг представляет опасность для экономики.

В то же время лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини посылает противоречивые сигналы относительно евро, с которым, по мнению многих итальянцев, связан спад экономики страны. Сальвини высмеял предложение партии «Движение пяти звезд» провести референдум об отказе от евро, однако на прошлой неделе пообещал исправить «ошибку», связанную с единой европейской валютой, пишет banki.ru.

Берлускони, который надеется по итогам мартовских выборов привести к власти правоцентристов, поддержал подход главы Европейского центробанка Марио Драги в отношении евро.

«Сальвини больше не считает, что мы должны отказаться от евро», - сказал Берлускони.

«Он понял, что это будет непосильно для нашей экономики».

Правоцентристская партия Берлускони «Вперед, Италия», антимигрантская «Лига Севера» и еще одна ультраправая партия – «Братья Италии» - как ожидается, одержат победу на выборах 4 марта, но не наберут абсолютного большинства.

Отношение к евро - важный вопрос в ходе предвыборной кампании, и перспектива того, что евроскептики могут попытаться добиться возврата Италии к национальной валюте, встревожила рынки.

Берлускони и ряд других политиков говорят, что при переходе Италии на евро был установлен слишком высокий обменный курс к итальянской лире.

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