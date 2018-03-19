Бесконтактный бокс набирает популярность в Испании

В разных районах Мадрида действуют клубы, в которых тренировки проходят без спаррингов в привычном представлении. Оппоненты лишь обозначают удары без какого-либо физического контакта или, в крайнем случае, наносят их по перчаткам, пишет espanarusa.com.

В число таких клубов входят Fightland, Brooklyn Fitboxing или Morales Box. Последний открылся в 2016 году и с тех пор успел обзавестись филиалом. Общее число занимающихся составляет 4000 человек, из которых 1600 посещают зал на постоянной основе. Тренировки продолжаются в среднем около часа, и за это время боксеры успевают размяться, выполнить физические упражнения, нанести удары по грушам и поработать в парах.

Первым мадридским клубом бесконтактного бокса был Fightland, распахнувший свои двери еще в 2014 году, когда мало кто верил в успех этой коммерческой идеи. Теперь в трех залах этой компании занимаются 3200 человек, из которых 240 приходят сюда ежедневно. Общая сумма выручки за 2017 год составила 1,015 миллиона евро. Уникальность же Brooklyn Fitboxing заключается в том, что его тренеры нашли формулу совмещения бокса и кикбоксинга при длительности сеанса 47 минут. При этом все больше интереса к этому «подвиду» спорта проявляют женщины, доля которых в вышеупомянутых клубах колеблется в пределах 40-60%.