Бездомный счастливчик

Вторник, 31 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бездомный счастливчик

Бездомный вышел на улицу в поисках работы и получил сотни предложений.

Бездомный веб-разработчик Дэвид Касарес из Кремниевой долины распечатал десятки экземпляров собственного резюме, надел парадную одежду и вышел на улицу, чтобы раздать копии незнакомым прохожим. Его заметили неравнодушные люди, которые выложили объявление и резюме Касареса в Twitter.

«Сегодня я увидела, как этот молодой бездомный просил людей взять резюме, а не деньги. Если кто-нибудь из Кремниевой долины сможет ему помочь, это будет потрясающе. Пожалуйста, ретвит, чтобы мы могли помочь Дэвиду», — призвала визажист Жасмин Скофаил.

На просьбу откликнулись больше 130 тысяч человек. В результате 26-летний Касарес получил более 200 предложений о работе, в том числе от крупных технологических гигантов. Он рассказал New York Post, что к нему обратился Google и другие крупные компании, а также множество стартапов. «Менеджер продукта из Bitcoin.com задавался вопросом, могу ли я работать удаленно или, если захочу, переехать в Токио», — удивленно сказал молодой человек.

Касарес вырос в Техасе. Он выучился на бакалавра в области информационных систем управления в Техасском университете A&M и получил предложение поработать веб-разработчиком в General Motors в Остине. Однако молодой человек предпочел обналичить все свои средства и переехать в Кремниевую долину, чтобы реализовать собственный проект. Деньги закончились, а стартап успеха не возымел. В результате Касаресу пришлось жить в машине, время от времени перебиваясь небольшими заработками. На полноценную работу его не брали, собеседование в Apple результатов не принесло. Когда машину пришлось вернуть, молодой человек стал ночевать на лавочке в парке Ренгсторф.

«Я подумал, что это мой последний шанс. Если бы это не сработало, я бы вернулся домой и отказался от своей мечты», — сказал бывший разработчик New York Post, разговаривая по телефону из Starbucks. По словам бездомного программиста, он пребывает в шоке от того, что его жизнь изменилась так скоро и кардинально.

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