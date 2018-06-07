Безграмотных итальянцев будут учить родному языку

Четверг, 07 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Безграмотных итальянцев будут учить родному языку

Советник по культуре муниципалитета Бергамо Марино Ламера организовал курсы грамматики для местных жителей.

«Курс открыт для всех, - пояснил советник по культуре. - Однако этот курс - в первую очередь не для иностранцев, а для самих итальянцев, безграмотность которых иногда поражает».

В первый день на курс записалось 15 человек, сообщает euromag.ru.

Несмотря на то, что жители Бергамо, по мнению советника по культуре, часто делают грамматические ошибки, Италия - одна из самых грамотных в мире стран.

По данным 2015 года, индекс грамотности населения составил 99%. Уровень грамотности взрослого населения - это доля населения в возрасте 15 лет и старше, которые могут с пониманием читать и писать короткие, простые предложения, касающиеся их повседневной жизни.

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