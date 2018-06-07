Безграмотных итальянцев будут учить родному языку

«Курс открыт для всех, - пояснил советник по культуре. - Однако этот курс - в первую очередь не для иностранцев, а для самих итальянцев, безграмотность которых иногда поражает».

В первый день на курс записалось 15 человек, сообщает euromag.ru.

Несмотря на то, что жители Бергамо, по мнению советника по культуре, часто делают грамматические ошибки, Италия - одна из самых грамотных в мире стран.

По данным 2015 года, индекс грамотности населения составил 99%. Уровень грамотности взрослого населения - это доля населения в возрасте 15 лет и старше, которые могут с пониманием читать и писать короткие, простые предложения, касающиеся их повседневной жизни.