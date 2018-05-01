Безопасность труда стала центральной темой Первомая в Италии

Три ведущих профсоюзных объединения страны - ВИКТ, ИКПТ и ИСТ вышли на национальную манифестацию трудящихся под лозунгом «Безопасность: сердце труда.

Представляя на первом государственном телеканале RAI программу нынешнего Первомая, член секретариата Всеобщей Итальянской Конфедерации труда Нино Базеотто отметил, что в век электронных инноваций необходимо говорить о проблеме безопасности труда.

«За четыре ужасных месяца этого года было зафиксировано огромное количество производственных травм, 160 человек погибли на работе. Все это является анахронизмом и за обеспечение безопасности труда должны нести ответственность все: профсоюзы, предприятия, а также и государственные учреждения», - сказал Базеотто.

О масштабах проблемы говорят данные официальной статистики, согласно которой только в 2017 году в Италии было зарегистрированы 635 433 случая производственного травматизма. В результате несчастных случаев на производстве погибли 1029 человек, пишет pnp.ru.

Национальная манифестация трех ведущих профсоюзных объединений страны проходит в «текстильной столице» Италии - городе Прато. Перед ее началом руководители ВИКТ, ИКПТ и ИСТ Сусанна Камуссо, Аннамария Фурлан и Кармело Барбагалло посетили мемориальное кладбище Marcognano близ Каррары, где возложили венки к памятнику 10 рабочим, погибшим в 1911 году в мраморной каменоломне «Bettogli».

Первые первомайские манифестации состоялись в Италии в 1900 году. О подготовке к одной из них рассказал издававшийся в городе Форли журнал La Rivendicazione. В архиве сохранился также документальный фильм «Грандиозная манифестация в честь первого мая 1913 года в Андрии». С 1945 года за 1 мая закрепился статус государственного праздника.

В истории итальянского Первомая были и трагически страницы: в 1947 году близ города Портелла-делла-Джинестра под Палермо сицилийские бандиты под руководством Сальваторе Джулиано расстреляли первомайскую демонстрацию. 11 человек были убиты, порядка 50 ранены. С тех пор одной из неизменных тем манифестаций в Праздник трудящихся в Италии является борьба с организованной преступностью.

В 1955 году папа римский Пий XII учредил 1 мая день святого Иосифа Труженика, как покровителя всех трудящихся. Сегодня папа римский Франциск написал в своем микроблоге в Twitter: «Празднование дня святого Иосифа Труженика постоянно напоминает нам, что труд является фундаментальным условием достоинства человека».

В 1990 году ВИКТ, ИКПТ и ИСТ договорились о совместном проведении на площади Сан-Джованни в Риме первомайского митинга-концерта, который собрал 190 тысяч зрителей.

С тех пор этот музыкальный марафон стал неотъемлемой частью итальянского Первомая. В этом году мега-концерт продлится 9 часов и завершится в полночь. Все это время выступления популярных итальянских и зарубежных певцов и ансамблей будет транслировать в прямом эфире третий канал государственной телерадиокомпании RAI.