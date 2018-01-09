Безработица в Италии чуть уменьшилась в ноябре

Вторник, 09 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Безработица в Италии чуть уменьшилась в ноябре

Уровень безработицы в Италии опустился в ноябре 2017 года до 11% после 11,1% в предыдущем месяце.

Такие данные сегодня приводит национальное статистическое агентство Istat.

Численность безработных в Италии составила в ноябре месяце 2,855 млн человек, сократившись на 0,6% относительно предыдущего месяца.

При этом уровень занятости населения составил в отчетном периоде 58,4%.

Ранее стало известно, что потребительские цены в Италии в ноябре 2017 года (по национальным стандартам СPI) поднялись на 0,9% в годовом исчислении после роста на 1% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца дефляция в ноябре составила 0,2%, пишет rosbalt.ru.

При этом потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Евросоюза (HICP), повысились в ноябре на 1,1% в годовом сопоставлении и опустились на 0,2% в помесячном исчислении.

Напомним также, что экономика Италии по итогам II квартала 2017 года прибавила 0,4% относительно предыдущих 3 месяцев, когда был зафиксирован рост на аналогичную величину. В годовом выражении итальянская экономика увеличилась на 1,5% после подъема на 1,2% в I квартале текущего года.

В целом за 2016 год ВВП страны с исключением сезонной и календарной составляющих вырос на 1%.

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