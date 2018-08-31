Безработица в Италии незначительно сократилась в июле

Такие данные сегодня приводит национальное статистическое агентство Istat.

Численность безработных в Италии составила в июле 2,705 млн человек, уменьшившись на 4% относительно предыдущего месяца.

При этом уровень занятости населения составил в отчетном периоде 58,7%, пишет rosbalt.ru.

Ранее стало известно, что индекс потребительского доверия в Италии понизился в августе 2018 года до 115,2 пункта со 116,2 пункта месяцем ранее. В частности, оценка экономического климата в стране ухудшилась — со 141,3 пункта до 136,6 пункта.

Напомним также, что экономика Италии по итогам II квартала 2018 года выросла, по предварительным данным, на 1,1% в годовом сопоставлении после подъема на 1,4% в январе—марте текущего года.

Относительно предыдущих трех месяцев ВВП Италии прибавил 0,2% после увеличения на 0,3% в I квартале нынешнего года.