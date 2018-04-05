Безработица в Италии незначительно сократилась

Такие данные сегодня приводит национальное статистическое агентство Istat.

Численность безработных в Италии составила в феврале 2,835 млн человек, сократившись на 1,7% относительно предыдущего месяца.

При этом уровень занятости населения составил в отчетном периоде 58%.

Ранее стало известно, что потребительские цены в Италии в марте 2018 года (по национальным стандартам, СPI) поднялись на 0,9% в годовом исчислении после роста на 0,5% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца инфляция в марте составила 0,4%, пишет rosbalt.ru.

При этом потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Евросоюза (HICP), повысились в отчетном периоде на 1,1% в годовом сопоставлении и на 2,5% в месячном исчислении.

Добавим также, что экономика Италии по итогам IV квартала 2017 года выросла на 1,6% в годовом сопоставлении после повышения показателя на 1,7% в июле-сентябре%. Относительно предыдущих трех месяцев ВВП Италии прибавил 0,3% после роста на 0,4% в III квартале.