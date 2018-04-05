Безработица в Италии незначительно сократилась

Четверг, 05 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Безработица в Италии незначительно сократилась

Уровень безработицы в Италии опустился в феврале 2018 года до 10,9% после 11,1% в предыдущем месяце.

Такие данные сегодня приводит национальное статистическое агентство Istat.

Численность безработных в Италии составила в феврале 2,835 млн человек, сократившись на 1,7% относительно предыдущего месяца.

При этом уровень занятости населения составил в отчетном периоде 58%.

Ранее стало известно, что потребительские цены в Италии в марте 2018 года (по национальным стандартам, СPI) поднялись на 0,9% в годовом исчислении после роста на 0,5% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца инфляция в марте составила 0,4%, пишет rosbalt.ru.

При этом потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Евросоюза (HICP), повысились в отчетном периоде на 1,1% в годовом сопоставлении и на 2,5% в месячном исчислении.

Добавим также, что экономика Италии по итогам IV квартала 2017 года выросла на 1,6% в годовом сопоставлении после повышения показателя на 1,7% в июле-сентябре%. Относительно предыдущих трех месяцев ВВП Италии прибавил 0,3% после роста на 0,4% в III квартале.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: время платить IMI. Но не всем...

      Муниципальный налог на недвижимость (IMI) начал уплачиваться в апреле.

      Подробнее

    • Футболист сборной Португалии Перейра пропустит ЧМ-2018

      Данилу Перейра пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.

      Подробнее

    • Испания: Малагу и Ригу соединит новый прямой рейс

      Латвийская авиакомпания airBaltic запустила с 28 марта прямой рейс между Малагой и Ригой, который будет выполняться дважды в неделю.

      Подробнее

    • Испания: праздник дизайна и гастрономии в Мадриде

      Рынок дизайна в ближайшие выходные (7 и 8 апреля) отмечает наступление весны и устраивает ярмарку Hello Spring.

      Подробнее

    • Безработица в Италии незначительно сократилась

      Уровень безработицы в Италии опустился в феврале 2018 года до 10,9% после 11,1% в предыдущем месяце.

      Подробнее

    • Италия: выставка в Риме «Красота в многообразии»

      «Красота в многообразии» - уникальная выставка регионов России.

      Подробнее

    • Полиция рассказала о мотивах стрельбы в офисе YouTube

      Женщина устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube из-за недовольства политикой и действиями компании.

      Подробнее

    • Китай ввел пошлины на 106 видов товаров из США

      Госсовет Китая утвердил 25-процентные пошлины на 106 наименований товаров из США.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!