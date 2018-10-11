Безработный от скуки притворился врачом

46-летний мужчина ходил по различным отделениям в медицинском халате и со стетоскопом на шее, которые предварительно стащил в больнице. Он держался подальше от пациентов, но регулярно присоединялся к сотрудникам на перекурах, чтобы поболтать с настоящими врачами.

Его собеседники заподозрили обман лишь через несколько недель, пишет издание Sud Ouest. После этого служба безопасности задержала самозванца и сдала его полиции. Ему грозит тюремное заключение на срок до года и штраф величиной 15 тысяч евро.

После ареста мужчина объяснил, что всегда мечтал стать врачом. По его словам, он решил притвориться сотрудником больницы, потому что скучал и хотел признания.