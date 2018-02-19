Билл Гейтс заплатил больше всех налогов

«Я заплатил налогов больше, чем кто-либо другой, более 10 миллиардов долларов, - заявил он, говоря о налоговой реформе, одобренной администрацией президента США Дональда Трампа. - Но правительство должно требовать от людей моего положения гораздо более высоких выплат».

Основатель Microsoft не одобряет налоговые инициативы Трампа. В результате реформы богатые получат значительно больше преимуществ, чем бедные или средний класс, полагает он.

«Это идет вразрез с тем, что мы хотели бы видеть - усиление системы соцобеспечения и более высокие налоги для самых богатых», - сказал Гейтс.

Президент США убежден, что его налоговая реформа - это «новое экономическое чудо». Трамп в декабре 2017-го заявлял, что за время его президентства (чуть меньше года) было создано 2,2 миллиона рабочих мест, а безработица опустилась до минимума за последние 17 лет.

По данным американского Institute for Policy Studies, совокупное состояние трех богатейших американцев - основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффетта - больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США, то есть 160 миллионов человек.