Битая тарелка с распродажи оказалась редкой находкой

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Битая тарелка с распродажи оказалась редкой находкой

Житель Лондона узнал, что старая фарфоровая тарелка, стоявшая на его буфете, стоит не меньше 100 тысяч фунтов стерлингов.

Блюдо с бело-синей росписью приобрели в 1920-е годы на сельской распродаже. Ни продавец, ни покупатель не догадывались об истинной ценности вещицы. Одно время в ней держали фрукты, потом она пылилась без дела. У нее отбили кусочек, а на эмали появились царапины.

На тарелку обратил внимание аукционист Чарльз Хэнсон (Charles Hanson). Он заметил на ней клеймо маньчжурского императора Юнчжэна, который взошел на престол в 1722 году и правил до 1733 года. По словам эксперта, аналогичные изделия из фарфора хранятся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и токийском музее Нэдзу.

В ближайшие выходные блюдо выставят на аукцион. Хэнсон ожидает, что за него дадут не менее 100 тысяч фунтов стерлингов. Он утверждает, что потенциальные покупатели из Китая проявляют огромный интерес к лоту.

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