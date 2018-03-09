Биткоин рухнул ниже девяти тысяч долларов

В полночь самая популярная криптовалюта стоила 9370 долларов, но в определенный момент курс опустился до 8400 долларов. На 16:00 мск биткоин котируется на уровне 8919 долларов.

Обвал биткоина произошел на фоне закрытия двух бирж в Японии. Руководитель биржи Bit Station был обвинен в мошенничестве, что повлияло на решение регуляторов.

Вечером 7 марта курс биткоина упал ниже отметки в 10 тысяч долларов после сообщений о возможном взломе криптовалютной биржи Binance. Одновременно начали снижаться котировки и остальных ведущих криптовалют.

В конце января - начале февраля биткоин дешевел на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, власти которых намерены серьезно ограничить криптовалютный рынок. В декабре 2017 года самая известная криптовалюта достигла максимума за всю историю торгов - почти 20 тысяч долларов.