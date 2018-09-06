Blackstone – главный застройщик в Испании

На проекты в Испании приходится 20% всех инвестиций американской группы компаний.

Blackstone стал одной из первых иностранных компаний, которые стали повторно вкладывать деньги в испанский сектор недвижимости после кризиса. В 2013 году фонд купил у Муниципального предприятия по жилью и земле Мадрида 18 жилых объектов на 1860 квартир, вложив в них 126 млн евро. Позже он приобрел еще тысячу квартир у Sareb и FCC, а в 2015 году вышел на Альтернативный биржевой рынок (Mab).

Затем Blackstone приобрел агентство недвижимости Catalunya Caixa, которое было переименовано в Anticipa. В настоящее время оно управляет 12 тысячами объектов, которые сдаются в аренду, пишет noticia.ru.

Группе компаний также принадлежит 51% компании по недвижимости Banco Popular и инвестиционный траст Hispania, который специализируется на гостиничном секторе.

В настоящее время компания изучает возможность участия в проекте Управления воздушного транспорта и аэропортов Aena, которое располагает площадями более 1200 га и 4,55 млн м2 под застройку.