Блогер неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел

Четверг, 12 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Блогер неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел

Видеоблогер из Великобритании Майк Дживонс (Mike Jeavons) потерял несколько килограммов, питаясь только в «Макдоналдсе».

Мужчина решил повторить эксперимент автора фильма «Двойная порция» Моргана Сперлока, который месяц питался только фастфудом, после чего вес режиссера увеличился на 13 процентов.

Дживонс решил контролировать количество потребляемых калорий, жира и соли. Мужчина хотел понять, можно ли нормально питаться в «Макдоналдсе» и при этом соблюдать сбалансированную диету.

На третий день у 33-летнего блогера начались проблемы с желудком: ему приходилось употреблять слишком много жира, и проблема усугублялась низкокалорийными газированными напитками. В конце недели он чувствовал себя ужасно вялым.

На последний день эксперимента Джевонс понял, что мечтает о здоровой пище, которую готовила его жена. В начале эксперимента он весил 98,4 килограмма, а спустя семь дней - 96,2 килограмма, таким образом, мужчина похудел на 2,2 килограмма.

Подписчики предложили Дживонсу посидеть на подобной диете еще месяц, однако тот отказался, отметив, что не хочет приближаться к бургерам в обозримом будущем.

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