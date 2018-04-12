Блогер неделю питался в «Макдоналдсе» и похудел

Мужчина решил повторить эксперимент автора фильма «Двойная порция» Моргана Сперлока, который месяц питался только фастфудом, после чего вес режиссера увеличился на 13 процентов.

Дживонс решил контролировать количество потребляемых калорий, жира и соли. Мужчина хотел понять, можно ли нормально питаться в «Макдоналдсе» и при этом соблюдать сбалансированную диету.

На третий день у 33-летнего блогера начались проблемы с желудком: ему приходилось употреблять слишком много жира, и проблема усугублялась низкокалорийными газированными напитками. В конце недели он чувствовал себя ужасно вялым.

На последний день эксперимента Джевонс понял, что мечтает о здоровой пище, которую готовила его жена. В начале эксперимента он весил 98,4 килограмма, а спустя семь дней - 96,2 килограмма, таким образом, мужчина похудел на 2,2 килограмма.

Подписчики предложили Дживонсу посидеть на подобной диете еще месяц, однако тот отказался, отметив, что не хочет приближаться к бургерам в обозримом будущем.