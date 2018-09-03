Блогер погибла во время поездки на яхте миллиардера

Понедельник, 03 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Блогер погибла во время поездки на яхте миллиардера

20-летняя Instagram-блогер Шинейд Макнамара погибла во время морского путешествия на яхте, принадлежащей мексиканскому миллиардеру Альберто Байлерсу.

Причины гибели девушки пока неизвестны, сообщает The Independent.

Макнамара была обнаружена в критическом состоянии во время остановки яхты на греческом острове Кефалония. В местной больнице медики зафиксировали ее смерть.

Сообщается, что модель числилась членом экипажа яхты 87-летнего Байлерса. Известно, что миллиардер и его семья покинули яхту за несколько дней до инцидента: на борту остался только персонал.

Местная полиция пока не оглашает предварительные причины гибели модели. Сотрудники ожидают результаты вскрытия тела.

Шинейд Макнамара была моделью и Instagram-блогером. Ее профиль насчитывает более 22 тысяч подписчиков. Последняя опубликованная фотография изображает пейзажи острова Кефалония.

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