Блогер погибла во время поездки на яхте миллиардера
20-летняя Instagram-блогер Шинейд Макнамара погибла во время морского путешествия на яхте, принадлежащей мексиканскому миллиардеру Альберто Байлерсу.
Причины гибели девушки пока неизвестны, сообщает The Independent.
Макнамара была обнаружена в критическом состоянии во время остановки яхты на греческом острове Кефалония. В местной больнице медики зафиксировали ее смерть.
Сообщается, что модель числилась членом экипажа яхты 87-летнего Байлерса. Известно, что миллиардер и его семья покинули яхту за несколько дней до инцидента: на борту остался только персонал.
Местная полиция пока не оглашает предварительные причины гибели модели. Сотрудники ожидают результаты вскрытия тела.
Шинейд Макнамара была моделью и Instagram-блогером. Ее профиль насчитывает более 22 тысяч подписчиков. Последняя опубликованная фотография изображает пейзажи острова Кефалония.
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