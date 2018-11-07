Блогер похудела на 140 килограммов

Среда, 07 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Блогер похудела на 140 килограммов

Блогер из Индианы Лекси Рид (Lexi Reed) похудела на 140 килограммов, однако после избавления от лишнего веса столкнулась с проблемой обвисшей кожи.

28-летняя девушка усиленно худела два года. Она исключила из рациона газировку, алкоголь и фастфуд, сочетая здоровое питание с регулярными тренировками. В результате ее вес снизился с почти 220 до 78 килограммов.

После похудения Рид потребовалась операция. На ее теле скопилось три килограмма лишней кожи, обвисавшей с ее живота, боков, бедер и рук. Врачам понадобилось девять часов на удаление излишков.

Сразу после операции девушка страдала от боли. Любое напряжение живота, будь то смех или кашель, приводили к рыданиям. Врачи предупредили, что Рид не сможет вернуться к привычной жизни в течение шести недель. Девушка не стала делиться своими страданиями в Instagram ради подписчиков, которых она мотивирует. «Я знаю, что должна быть сильной, поскольку слишком много людей надеются на меня», — подытожила она.

У Рид миллион подписчиков. Ее Instagram посвящен здоровому образу жизни. Вместе с блогершей худел ее муж, который два года назад весил 127 килограммов. Рид делится и его успехами на своей страничке.

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