Блогерам вход запрещен

Понедельник, 22 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Блогерам вход запрещен

Владелец отеля опозорил блогера и выставил за это огромный счет.

Владелец ирландского отеля Charleville Lodge и ресторана White Moose Cafe, который на прошлой неделе публично опозорил блогера Элль Дарби, выставил ей счет на 5,3 миллиона евро за пиар.

Отельер Пол Стенсон разместил 16 января на своей странице Facebook письма Дарби с просьбой о бесплатном проживании взамен на публикацию отзыва на всех аккаунтах блогера. 17-го числа он сделал открытое обращение ко всем блогерам с объяснением, почему он никогда не допустит их в свой отель.

Стенсон заявил, что блогеры, которые поддерживают друг друга, приезжая в его отель, будут намеренно оставлять плохие отзывы за то, что однажды он не позволил одной из них бесплатно остановиться на несколько дней.

20 января на странице отеля появилась фотография счета, выставленного на имя Элль Дарби. В поддельной платежке блогеру предлагалось оплатить публикацию 114 статей о ней в 20 странах мира с охватом аудитории 450 миллионов человек.

Аккаунты Дарби в Instagram и YouTube пополнились десятками тысяч новых подписчиков после освещения скандала в средствах массовой информации. При этом девушка подверглась травле в интернете. Недоброжелатели оскорбляли ее в комментариях, называли «отвратительным фрилансером» и даже присылали сообщения с угрозами.

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