Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Пятница, 13 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Рейтинг возглавило семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart.

Bloomberg оценил общее состояние членов семьи в 151,5 млрд долларов, что более чем в полтора раза превышает капиталы семейств Кох и Марс.

Эксперты Bloomberg составили список 25 богатейших семейств, владеющих в общей сложности более чем 1,1 трлн долларов. При этом в рейтинге учитывались только достаточно «старые деньги», то есть состояния, которые хотя бы раз были переданы по наследству из одного поколения в другое и не остались в руках единственного наследника. В топ-25 семейного рейтинга оказалось лишь три семьи из Азии: большинство местных миллиардеров, особенно китайских, разбогатели относительно недавно, и их деньги просто не успели «состариться», пишет rbc.ru.

Впрочем, эксперты Bloomberg отмечают, что вскоре ситуация должна радикально измениться, так как китайские магнаты начинают отходить от дел, передавая свои капиталы и компании в руки потомков.

Безоговорочным лидером рейтинга стало семейство Уолтон, контролирующее сеть почти из 12 тыс. супермаркетов Walmart. Общее состояние членов этой семьи, благополучие которой заложил Сэм Уолтон, купивший свой первый магазин в 1945 году, Bloomberg оценил в 151,5 млрд долларов.

Состояние Чарльза и Дэвида Кохов, двоих сыновей Фреда Коха, основавшего в 1940 году компанию, из которой сорок лет спустя выросла американская корпорация Koch Industries, Bloomberg оценивает в 98,7 млрд долларов. Вообще-то изначально в семейном деле участвовали четверо братьев, но в 1983 году Фредерик и Уильям вышли из бизнеса, продав свои доли Чарльзу и Дэвиду. В рейтинге миллиардеров ушедшие не значатся.

Третье место (89,7 млрд долларов) удерживают наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars, ставшую с годами одним из крупнейших игроков на мировом рынке сладостей. Mars Inc. до сих пор полностью принадлежит семье Марс.

Кроме того, в пятерку богатейших семей мира вошли три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev (54,1 млрд долларов), и семья Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes (49,2 млрд долларов). Нынешний глава Hermes Аксель Дюма - потомок основателя компании Тьерри Эрме в пятом поколении.

Первыми из представителей Азии в рейтинге стали члены семьи Амбани, контролирующие крупнейший индийский холдинг Reliance Industries (43,4 млрд). По оценке Bloomberg, у этой семьи седьмое по величине состояние в мире.

Кроме того, в топ-25 вошли семья Альбрехт (владеет сетью супермаркетов Aldi, 38,8 млрд долларов), основавший Auchan Жерар Мюлье и его потомки (37,5 млрд долларов), потомки основателя Samsung Ли Бен Чхоля (30,9 млрд долларов), наследники Эсте Лаудер (24,3 млрд долларов) и другие.

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