Боб Дилан записал гимн гей-любви

Четверг, 05 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Боб Дилан записал гимн гей-любви

Компания MGM Resorts International записала альбом, посвященный гей-бракам.

В сборник вошли композиции таких артистов, как Боб Дилан, Кеша, St. Vincent, Бен Гиббард. Все они исполнили каверы на классические хиты, измененные таким образом, чтобы треки могли «служить свадебными гимнами для пар одного пола».

В частности, Дилан спел песню She’s Funny That Way («В этом ее чудачество») из «Великого американского песенника». Он заменил название на He’s Funny That Way («В этом его чудачество»), чтобы объектом любви стал мужчина. Оригинальная композиция была написана в 1929 году.

Мужчины, записавшие треки для сборника, пели о мужчинах, а женщины - о женщинах. Например, композиция певицы Кеши получила название I Need a Woman to Love («Мне нужна женщина, чтобы ее любить»).

Пластинка получила название Universal Love («Универсальная любовь»). Плейлист доступен в Spotify, полноценный релиз намечен на 6 апреля.

Боб Дилан - культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'. В 2016 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе.

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