Богатейшего человека мира захотели сделать беднее

Как пишет TMZ, в дом бизнесмена в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, попытались проникнуть воры.

По данным издания, инцидент произошел ночью 6 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Сообщается, что злоумышленники разбили окно в особняке Безоса, однако их, по всей видимости, что-то спугнуло. Как уточнили в правоохранительных органах, в итоге из дома ничего не пропало.

По словам полицейских, скорее всего, спустя несколько часов после неудачной попытки ограбить дом бизнесмена воры смогли проникнуть в особняк, располагающийся по соседству, и похитить оттуда ценные вещи. Ранним утром 7 июня сотрудники полиции заметили машину, покидавшую место преступления, и пустились за ней в погоню. Однако поймать злоумышленников так и не удалось - спустя 25 минут преследования трое подозреваемых бросили свой автомобиль и сбежали. В настоящее время они все еще находятся на свободе.