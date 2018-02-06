Богатейшие люди мира обеднели за день на 100 миллиардов долларов

Вторник, 06 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Богатейшие люди мира обеднели за день на 100 миллиардов долларов

500 богатейших людей мира обеднели на 114 миллиардов долларов после рекордного падения американских рынков, произошедшего 5 февраля.

Больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, обладатель третьего по величине состояния в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние сократилось на 5,1 миллиарда долларов. Berkshire Hathaway является крупным акционером Wells Fargo & Co., стоимость которой упала на девять процентов.

Состояние основателя Facebook Inc Марка Цукерберга сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Богатейший человек мира - основатель Amazon Джефф Безос обеднел за один день на 3,3 миллиарда долларов. За ним следуют Ларри Пейдж и Сергей Брин - разработчики и сооснователи поисковика Google - они потеряли по 2,3 миллиарда долларов.

5 февраля американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 1175 пунктов (4,6 процента) по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это рекордное дневное падение за всю историю. Обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики.

Джефф Безос разбогател на 6,5 миллиарда долларов за один вечер, после того, как акции его компании поднялись на 6,2 процента в ходе вечерней сессии 1 февраля.

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