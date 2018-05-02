Богатейший человек мира посетовал на сложность потратить заработанное

Как пояснил миллиардер, решить, как распорядиться имеющимися в его распоряжении финансовыми ресурсами, «не так просто, как кажется». «Вы не сможете потратить [столько денег] на второй ужин в ресторане», - отметил Безос.

По его словам, в настоящее время единственный для него эффективный способ потратить свое состояние - реинвестировать заработанные средства в другие компании и «ставить по-крупному». Так, пишет издание, каждый год Безос направляет около одного миллиарда долларов на финансирование компании Blue Origin, занимающейся разработкой космического корабля. «Мне очень повезло, что я чувствую, что у меня есть конкретная миссия с Blue Origin, которая, я думаю, невероятно важна для всей цивилизации», - заявил миллиардер.

Он добавил, что часть денег потратил на отпуск, который провел вместе со своей женой и четырьмя детьми в Норвегии. Кроме того, отмечает Business Insider, Безос направил еще около 12 миллионов долларов на обновление своего поместья в Вашингтоне.

Общее состояние Джеффа Безоса составляет 131 миллиард долларов, из которых 125 миллиардов стоят акции Amazon. Его состояние особенно приросло за последний год на фоне роста котировок акций как в США целом, так и Amazon в частности. В январе агентство Bloomberg признало Безоса самым богатым человеком в истории.