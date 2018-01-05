Бойцы Испанского легиона сядут на диету

В результате медицинского обследования, проведенного среди бойцов Испанского легиона и включавшего в себя определение весо-ростового индекса (индекса массы тела - ИМТ), выяснилось, что некоторые из них испытывают серьезные проблемы с лишним весом.

У 6% членов этого элитного подразделения вооруженных сил Испании ИМТ, который рассчитывается как отношение массы тела к росту в квадрате, превысил 25 пунктов, что свидетельствует о наличии избыточного веса. При этом у ряда из них данный показатель превышает 35 пунктов, что является уже признаком ожирения, пишет espanarusa.com.

Для этих военнослужащих, которые выделяются, прежде всего, своими выпирающими животами, был составлен специальный план на 150 страницах, включающий в себя рекомендации по питанию и набор физических упражнений. Первые 12 недель уйдут на подготовку организма к нагрузкам, в течение следующих 12 недель легионеры будут работать над силой и выносливостью. На третьей фазе они должны выйти на пик своей формы, после чего закрепить достигнутое на следующем цикле тренировок.

Что касается диеты, то специалисты составили для своих подопечных низкокалорийное меню, рассчитанное на пять приемов пищи в день. Диетологи советуют избегать таких мясных изделий как колбасы, сосиски, крокеты, не употреблять алкоголь каждый день (в особенности пиво), выпивать 1,5–2 литра воды в день, тщательно пережевывать пищу, не есть за просмотром телевизора и непосредственно перед сном. Помимо заботы о здоровье бойцов эта программа – первая в своем роде – ставит своей целью повышение боеспособности Легиона, в котором могут служить только испанцы и выходцы из латиноамериканских стран.