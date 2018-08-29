Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира

Среда, 29 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира

Бывший профессиональный боксер и двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин остановил дебошира на борту самолета, следовавшего в Париж.

Пассажир вел себя агрессивно и попытался пробраться в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс. Об этом сообщает французский телеканал Europe1.

Журналист Арно Ромеро рассказал на своей странице в Facebook, что дебошир, выглядевший перевозбужденным, вдруг направился к кабине, заявив, что хочет увидеться со своими друзьями в Мюнхене. Тогда 46-летний Сахибеддин при помощи двух других пассажиров повалил его на пол и связал. На борту было около 200 человек.

После посадки полицейские арестовали злоумышленника. Он подвергнется психиатрической экспертизе.

Бывшего боксера в знак благодарности пригласили сфотографироваться в кабине пилотов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль Холи в Лиссабоне

      Холи - разноцветный праздник массового веселья и свободы с легким восточным колоритом.

      Подробнее

    • Португалия: автовокзал Sete Rios будет реконструирован

      В настоящее время проект находится на стадии консультаций.

      Подробнее

    • Число удаленных сотрудников достигло в Испании рекордного уровня

      Число жителей Испании, работающих удаленно, во втором квартале 2018 года достигло 1,43 млн человек, что является рекордным показателем.

      Подробнее

    • Испания: океанариум в Валенсии – один из лучших в мире

      Пользователи портала о путешествиях Tripadvisor поставили океанографический парк Oceanogràfic в Валенсии на второе место в мире после Лиссабонского океанариума.

      Подробнее

    • Италия: спасателей Лигурии будут пускать на пляж бесплатно

      В Лигурии решили предоставить бесплатный вход на пляжи и шезлонги спасателям, работавшим на мосту Моранди. 

      Подробнее

    • Ритейл-беттинг в Италии принес 490,6 млн евро в 2018

      Чемпионат мира по футболу 2018 положительно повлиял не только на португальский рынок онлайн-гемблинга.

      Подробнее

    • Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира

      Бывший профессиональный боксер и двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин остановил дебошира на борту самолета, следовавшего в Париж.

      Подробнее

    • Два лайнера едва не разбились из-за столкновения с неопознанным самолетом

      Пилоты двух самолетов China Southern Airlines приняли решение об экстренном снижении высоты, чтобы избежать столкновения с другим неопознанным лайнером.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья