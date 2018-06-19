Более 30 щенков спасли от контрабандистов в Италии

Вторник, 19 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Более 30 щенков спасли от контрабандистов в Италии

Итальянские правоохранители спасли более 30 щенков от контрабандистов.

Итальянские правоохранители обнаружили в багажниках двух автомобилей, следовавших из Венгрии, 34 щенка различных пород, которых контрабандисты перевозили в деревянных ящиках и картонных коробках, сообщает во вторник Финансовая гвардия страны.

Щенков нашли в ходе двух проверок на дорогах в северной области Фриули-Венеция-Джулия, проведенных в последние дни, пишет РИА Новости.

В первом случае двое граждан Венгрии пытались провезти на территорию Италии, где они постоянно проживают, семь французских бульдогов. Вторая пара преступников везла в багажнике 27 собак, среди которых были чихуахуа, французские бульдоги, пинчеры и джек-рассел-терьеры.

Щенки в возрасте до восьми месяцев провели многочасовое путешествие в темноте без еды и воды, говорится в сообщении Фингвардии. Кроме того, обоих случаях злоумышленники не озаботились их чипированием и проведением прививок.

На четырех контрабандистов заведены дела о жестоком обращении с животными и попытке их нелегального ввоза в Италию.

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