Более 75% работающего населения Испании занято в сфере обслуживания

Согласно данным Eurostat, по итогам прошлого года в сфере обслуживания было занято 75,5% работающего населения Испании, что на 7,4% больше по сравнению с докризисным показателем. И усиление роли этого сектора имеет место в целом ряде других стран - в частности, в Великобритании, Бельгии, Франции и Швеции, однако доля работающих здесь граждан выше только в Хорватии и Португалии.

Как считают эксперты, основной причиной увеличения числа обслуживающего персонала стало заметное ухудшение положения дел в промышленности, фактическое замораживание строительства подавляющего большинства жилых объектов, а также снижение объемов их продаж. Если десять лет назад в строительстве было занято 12% работоспособных жителей страны, то за это время их стало в два раза меньше, пишет espanarusa.com.

Увеличение числа жителей Испании, работающих в сфере обслуживания, также поспособствовало развитию отельного бизнеса, что вызвало увеличение спроса на администраторов, официантов, уборщиц и т.д. Теперь в гостиничном секторе занято рекордное число сотрудников - 1,5 миллиона, что на 150 тысяч больше, чем до начала кризиса. Улучшение ситуации, хотя и не столь существенное, наблюдается и в ряде других отраслей экономики: здравоохранении, транспорте, предоставлении услуг, торговле и тех, что имеют отношение к туризму.