Более миллиона итальянских семей не имеют доходов от работы

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Национального института статистики ISTAT, пишет pnp.ru.

Агентство отмечает, что большая часть семей (около 600 тысяч) проживает в южных областях страны. За год количество безработных семей там увеличилось на 2,2 процента.

В сообщении также говорится, что еще в 545 тысячах итальянских семей, с детьми и без детей, работу на полный или неполный день имеют только женщины.